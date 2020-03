Ricevimenti via Skype e servizi erogati da remoto. Altopascio è smart

Ricevimenti via Skype o via telefono, servizi educativi gestiti da remoto, servizi essenziali tutti erogati. Ecco il Comune di Altopascio al tempo dello smart-working. “Seguendo le direttive ministeriali – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio – gli uffici si sono organizzati per coordinare il lavoro da remoto o su appuntamento, così da evitare spostamenti e contatti ravvicinati ai dipendenti. Nell’arco di un paio di giorni dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori si sono messi in moto per continuare a lavorare anche da casa e per garantire la funzionalità dell’ente. Sono garantiti tutti i servizi essenziali e i cittadini, le attività economiche o i professionisti che avranno bisogno di parlare con gli uffici, troveranno il personale pronto a rispondere. Voglio ringraziare ognuno di loro, perché per un comune medio-piccolo come il nostro non era affatto scontato. Prosegue, ovviamente, anche l’attività del centro operativo comunale di Protezione Civile, impegnato ad assistere le persone in quarantena e chiunque ne abbia bisogno”.

L’ufficio urbanistica/edilizia privata mantiene i ricevimenti per il lunedì e il giovedì, dalle 8,30 alle 12,30: a partire da domani (19 marzo) gli appuntamenti si terranno su Skype. L’utente può collegarsi con il personale in servizio aggiungendo direttamente le email dei dipendenti (a.guerzoni@comune.altopascio.lu.it; a.quinci@comune.altopascio.lu.it; s.scorza@comune.altopascio.lu.it). Sempre attivo, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, l’ufficio Suap, raggiungibile al numero 334 6821035. Pratiche, informazioni e comunicazioni possono essere espletate anche per email: n.paluzzi@comune.altopascio.lu.it; suap@comune.altopascio.lu.it.

Stessa organizzazione anche per l’ufficio ambiente, che risponderà tutti i giorni dal lunedì al venerdì (334 6821059 – a.sechi@comune.altopascio.lu.it). È ovviamente in servizio la polizia municipale, impegnata con posti di blocco e pattugliamenti continui su tutto il territorio comunale per assicurare il rispetto da parte dei cittadini delle misure governative per limitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Per quanto riguarda il settore servizi al cittadino, l’organizzazione è così fatta: l’anagrafe è aperta su appuntamento solo per servizi urgenti (nascite e morti), mentre per il rinnovo della carta d’identità vale la proroga contenuta nel decreto del Governo. Il personale è presente a turno. Per prendere l’appuntamento: 0583 216305 – 0583 289547.

Anche i servizi sociali sono perfettamente attivi e raggiungibili. La mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e il pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15 alle 17: 0583 216353. L’ufficio sociale è reperibile anche all’email: servizi.sociali@comune.altopascio.lu.it; d.ditrio@comune.altopascio.lu.it.

I servizi educativi, invece: servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it. Le assistenti sociali tengono contatti telefonici con gli utenti in carico. Infine, il protocollo e il centralino, entrambi attivi con personale in sede: per il disbrigo pratiche occorre contattare il numero unico 0583 216455. Il sindaco riceve ogni giovedì per telefono: a partire dalle 9, i cittadini possono chiamare questo numero: 339 3042139. Risponderà il sindaco e si potrà iniziare l’appuntamento telefonico.