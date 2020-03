A Seravezza la Misericordia in supporto agli over 65

Emergenza Covid-19. Anche la Misericordia di Seravezza offre un servizio di ritiro e consegna farmaci, spesa al supermercato, reperimento di beni di prima necessità e altre attività di supporto agli over 65, a chi non può uscire di casa per motivi di salute o non ha nessuno che lo aiuti.

I recapiti sono i seguenti: 0584 1787627 oppure 348 3966410.