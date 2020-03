Altopascio, il sindaco blinda i parchi gioco pubblici.

“Mai avrei pensato – dice Sara D’Ambrosio – di arrivare a recintare le aree gioco dei nostri parchi, ma il momento lo richiede, anche come azione simbolica per far capire pienamente a tutti che ognuno di noi è chiamato a una grande responsabilità”.

“I contagi – spiega – continuano ad aumentare, questa e la prossima saranno le settimane decisive, la curva crescerà ancora, perché i positivi di oggi sono coloro che hanno contratto il virus prima del decreto del governo sul distanziamento sociale. Ecco perché rispettare le regole è tanto importante e gli effetti dei nostri comportamenti corretti di oggi li vedremo nei prossimi giorni, soprattutto a partire dalla prossima settimana”.

“Sarà un processo lungo, il presidente del Consiglio ha già annunciato che le limitazioni dovranno subire delle proroghe – continua il sindaco – occorre tenere duro e restare uniti, seguire le indicazioni e sapere che tutto quello che stiamo facendo oggi ha un valore enorme, immenso: il nostro futuro, la nostra vita, la tenuta della nostra rete ospedaliera e della sanità pubblica per tutti. Insieme si può. Insieme ce la facciamo. Ne sono certa”.