Conflavoro Pmi, 5 ebook per spiegare il decreto Cura Italia

Decreto Cura Italia senza segreti grazie a Conflavoro Pmi.

Il decreto legge 18/2020, primo provvedimento del governo Conte a sostegno di imprese, sanità, lavoratori dipendenti famiglie e lavoratori autonomi danneggiati dal Covid-19, consta di numerose e articolate misure che non sono immediatamente comprensibil a una prima lettura, anche a causa di numerosi rimandi ad altri testi di legge.

Conflavoro Pmi ha così pensato di realizzare 5 ebook chiarificatori per rendere semplice e fruibile la cognizione del provvedimento in ogni sua parte, in particolar modo quelle riferite al mondo del lavoro e al tessuto imprenditoriale e professionale.

Ma l’impegno di Conflavoro Pmi non si ferma qui. Il presidente Roberto Capobianco ha presentato ieri (17 marzo) con un video il progetto Sos Coronavirus Partite Iva. Una sorta di alleanza fra professionisti e imprese per mettere insieme gli sforzi e superare l’inevitabile momento di crisi economica determinato dal diffondersi del virus a livello mondiale.