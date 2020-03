Consegna farmaci e pagamento bollette, più servizi al Coc

Si ampliano i servizi forniti dal Centro operativo comunale di Protezione Civile di Capannori, attivato dall’amministrazione Menesini per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Telefonando al numero 0583428661 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, gli anziani, le persone in quarantena, o con gravi patologie, come, ad esempio gli immunodepressi, oltre alla consegna della spesa a domicilio, possono richiedere la consegna di medicinali, il pagamento delle bollette ed altri servizi urgenti.

Al servizio telefonico si stanno rivolgendo molti cittadini, circa 150 al giorno. La maggior parte delle richieste riguarda le regole per gli spostamenti, le norme di prevenzione da adottare per evitare il contagio e quali sono le attività commerciali del territorio che effettuano il servizio di spesa a domicilio.

Un’iniziativa, quest’ultima, lanciata dall’amministrazione comunale assieme alle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Confartigianato) che per adesso ha visto l’adesione di circa 40 attività del territorio che commerciano o producono cibo o prodotti di prima necessità.

Mentre per gli anziani le persone in quarantena o affette da grave patologie la consegna della spesa viene effettuata direttamente dal Centro, a tutti gli altri cittadini viene fornito il contatto del negozio o dell’attività più vicina alla loro abitazione, che provvederà poi alla consegna a casa della spesa, rispettando le necessarie misure igienico – sanitarie. La lista completa delle attività che hanno aderito all’iniziativa è sull’home page del sito del Comune.

Gli esercenti che intendono comunicare la propria adesione al servizio di consegne a domicilio in questo periodo legato al Coronavirus devono inviare un’email a protezione.civile@comune.capannori.lu.it.

“Il Centro comunale di protezione civile, grazie anche ai nuovi servizi rivolti agli anziani alle persone i quarantena o con gravi patologie, sta diventando sempre più un importante punto di riferimento e di sostegno per la nostra comunità in questo momento di emergenza – spiega l’assessore alla protezione civile Davide Del Carlo-. Il nostro obiettivo è quello di stare vicino alla comunità in questo difficile momento mettendo a loro disposizione le nostre professionalità e la rete delle associazioni di protezione civile. In momenti come questi non esiste l’ ‘io’, ma esiste solo il ‘noi’ e a Capannori stiamo lottando tutti insieme come un’unica squadra. Con la protezione civile – prosegue Del Carlo – stiamo assistendo la popolazione, in particolare le persone in quarantena, gli anziani e adesso anche chi è affetto da gravi patologie, per i beni di prima necessità. Ringrazio di cuore i volontari della protezione civile, la polizia municipale, i dipendenti comunali, le attività commerciali del territorio e chiunque in questo momento sta dando il proprio contributo nella lotta al coronavirus”.

Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, telefonando allo stesso numero, è anche a disposizione il dottor Alberto Tomasi, già direttore dell’area igiene dell’Usl Toscana nord ovest, che fornisce risposte grazie alla sua esperienza professionale. Un servizio questo che sta riscuotendo un grande apprezzamento da parte dei cittadini.