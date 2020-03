Covid19, Capannori si attiva per un corso online di meditazione

A partire da sabato (21 marzo), Capannori si attiverà per un corso on line gratuito di meditazione con il metodo Sahaja Yoga.

Dopo la sospensione, in ottemperanza alle misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid 19, del corso che si teneva con il patrocinio del Comune ogni martedì nella sala riunioni del Comune in Piazza Aldo Moro, l’associazione Sahaja Yoga Italia aps ha voluto predisporre un corso on-line, assolutamente gratuito e di libero accesso per chiunque da ogni parte d’Italia per andare incontro alle richieste pervenute e per aiutare tutti coloro che, dovendo vivere giornate di solitudine e di isolamento, hanno bisogno di trovare momenti di serenità e fiducia attivando le energie positive all’interno del proprio Sé.

Per iscriversi al corso è necessario inviare una email all’indirizzo info@sahajayoga.it specificando la Regione di appartenenza. La presentazione del corso è in programma il 21 marzo dalle ore 20 alle ore 21 e sono previste varie lezioni a settimana.