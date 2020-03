Emergenza virus, a Capannori si acquistano Dpi per la protezione civile

Mille euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali necessari agli operatori impegnati nell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Questa la delibera del comando di polizia municpale del Comune di Capannori in risposta alle esigenze degli operatori della protezione civile che in questo particolare momento di emergenza sanitaria si trovano in difficoltà a reperire gli adeguati Dpi.

L’attività di protezione civile costituisce infatti un impegno continuativo nel supporto alla popolazione.

L’acquisto del materiale risulta urgente col solo fine di garantire al meglio i servizi e di garantire la sicurezza di tutti.

