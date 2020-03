Settimana del cervello, ultimo appuntamento con le Mind pills

La Settimana del cervello virtuale della Scuola Imt Alti studi Lucca si avvia alla sua conclusione. Domani (20 marzo) ultimo appuntamento con le Mind Pills: mezz’ora scientifica dedicata alla ricerca sul cervello umano spiegata dai ricercatori e dai docenti della scuola.

Alle 17 in streaming sulla pagina Facebook della scuola, il ricercatore Luca Cecchetti con Il cervello emotivo: che cosa ci insegnano le Neuroscienze su empatia ed emozioni. Un viaggio affascinante nel mondo delle emozioni per capire come e in quale area del cervello esse si originano.

Una Settimana del cervello speciale che per la prima volta in cinque anni, nel rispetto e sostegno della campagna #iorestoacasa, ha portato la sua proposta culturale direttamente su pc e cellulari degli appassionati e cultori della scienza, un pubblico che, numeroso, ogni pomeriggio si è collegato alle dirette facebook e ha confermato il gradimento dell’iniziativa.

“Andare avanti nonostante tutto è il nostro intento – spiega il direttore della scuola Imt, Pietro Pietrini – siamo lieti del gradimento che l’edizione virtuale della Settimana del cervello ha incontrato tra i cittadini della nostra città e non solo. Voglio esprimere la mia gratitudine ai colleghi docenti e al personale tecnico amministrativo che hanno lavorato a distanza con un coordinamento da orchestra. Avremo molte altri eventi nel corso delle prossime settimane”.

Con l’ultimo appuntamento in video conferenza di domani non si esaurisce l’offerta culturale e scientifica della scuola in questo periodo particolarmente delicato anche per la nostra psiche.

E se restare a casa può sembrare difficile, per non dimenticare e trascurare il valore della sua utilità, la scienza non si ferma, così sul sito dedicato (clicca qui) saranno disponibili anche dopo la fine dell’evento quiz, esperimenti virtuali, giochi di logica e ragionamento messi a punto da un team di allievi di dottorato, guidato dal professore Gustavo Cevolani.

Disponibile anche un fumetto dedicato a Rita Levi Montalcini, realizzato a cura del Senato della Repubblica e della Fondazione Ebri Rita Levi Montalcini, con il supporto dell’European Dana Alliance for the Brain (Edab).

In più tutti gli interventi della Settimana del cervello virtuale saranno disponibili online su https://settimanadelcervello2020.imtlucca.it/programma e sul canale youtube della Scuola, dove è stata creata anche una playlist che raccoglie il meglio degli eventi passati.