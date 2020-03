Angoscia e incertezza, Camaiore attiva il supporto psicologico gratuito

Il Comune di Camaiore attiva un servizio di sostegno psicologico gratuito ai cittadini. A partire da lunedì (23 marzo) la dottoressa Daiana Bonetti sarà infatti disponibile al numero 337.1103256. Il contatto telefonico sarà possibile il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13.

“Nel pieno dell’emergenza Covid-19 è possibile incontrare momenti di difficoltà psicologica causati dal clima di angoscia e di incertezza che tutti quanti stiamo vivendo. Il supporto psicologico, seppur telefonico, è un aiuto su cui poter contare per metabolizzare e superare questi momenti di fragilità – commenta l’assessora Anna Graziani – L’emergenza coronavirus avrà altissimi costi sociali sulla popolazione. Dobbiamo sin da subito mettere in campo ogni sforzo per offrire un aiuto concreto ai nostri cittadini e creare le condizioni perché la fine dell’emergenza possa coincidere con una vera e propria ripartenza e non con una desolante distesa di macerie”.