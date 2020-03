Coronavirus, 2mila euro alla rosticceria per la ristorazione di supporto

Pasti giornalieri agli operatori impegnati nell’emergenza Covid-19. Il Comune di Capannori, per garantire un continuo servizio alla popolazione, ha assegnato 2 mila euro alla rosticceria gastronomia Marfisa, con sede in via dei Babbi, che si è resa disponibile a supportare i lavoratori prendendosi carico della ristorazione di supporto.

I pasti saranno consegnati al domicilio della polizia municipale secondo le norme stabilite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri per prevenire il diffondersi del coronavirus.