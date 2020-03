Coronavirus, due nuovi casi a Borgo a Mozzano

Due nuovi casi di coronavirus a Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo è il sindaco Patrizio Andreuccetti, che questa mattina (20 marzo) è sul territorio con il comandante Marco Martini a verificare che si rispettino le normative.

“Abbiamo purtroppo una notizia non bella per il nostro territorio – le parole del sindaco Andreuccetti – in quanto ci sono due nuovi casi di positività che ci sono giunti come notizia poco fa. Ripeto ancora una volta: state in casa, vuol dire bene a noi stessi ma anche a tutti gli altri. Rispettiamo le regole, stiamo a casa salvo particolari necessità”.