Coronavirus, morto il medico di Gragnano Marco Lera

Un altro decesso sul territorio della Piana di Lucca. È morto oggi Marco Lera, stimato medico di Gragnano ed esponente di spicco della politica locale.

A darne la notizia il sindaco di Capannori, Luca Menesini: “Vi chiedo di far sentire alla sua famiglia tutto l’affetto e il calore che la nostra comunità può esprimere. Mando alla famiglia anche il mio abbraccio stretto, in attesa di poterlo fare di persona”.

Il sindaco ha comunicato anche che ci sono dieci nuovi tamponi positivi sul territorio: sono 3 uomini di 72, 73 e 77 anni e sette donne di 48, 54, due di 60 anni e poi di 67, 70 e 84 anni.

“Come stiamo dicendo da giorni si va verso numeri alti – dice il sindaco – perché il picco non è ancora arrivato e in Toscana è previsto per la fine di marzo-inizio aprile. Quindi dobbiamo continuare a stare a casa, in modo che una volta passato il boom dei contagi legati ai comportamenti troppo sociali avuti fino al 12 marzo scorso, si possa verificare il calo. Il calo dei contagi è importante perché i nostri ospedali possano occuparsi dei già tanti positivi che ci sono e che richiedono cure spesso anche lunghe”.

“Una cosa del coronavirus – dice ancora – la stiamo vedendo in modo chiaro: la degenza è lunga. Chi va in ospedale non ne esce dopo poco. Passano settimane e settimane, anche in rianimazione. Vuol dire che il virus può essere molto insidioso, dobbiamo stare tutti attenti e tutti allertati. Mi sono stancato della frase “aveva patologie pregresse”: certo, ma se non beccava il coronavirus campava altri vent’anni. Quindi non sminuiamo la situazione: comportiamoci con grande responsabilità, per se stessi e per gli altri”.

“Evitiamo di odiarci, offenderci e infamarci per ogni cosa – dice ancora – e casomai incoraggiamoci l’uno l’altro a fare rinunce in nome dell’interesse comune: la salute di tutti. Bisogna essere più uniti. Cosa diciamo sempre ai nostri figli? Che se dicono “per favore” viene tutto meglio. Vale anche adesso, anzi forse in un’emergenza come questa vale pure di più. Cominciamo a condividere i comportamenti virtuosi, raccontiamoci sui social come ce la stiamo cavando a fronteggiare questi giorni in casa, le soluzioni ingegnose dei nostri figli, i momenti di noia, il tempo ritrovato per noi stessi che ci fa venire anche un po’ l’ansia da tanto che non ci eravamo più abituati. Mostriamo che ce la facciamo e invitiamo tutti a farcela anche loro. Insieme”.

“Abbiamo bisogno di esempi positivi – conclude – abbiamo bisogno di farci forza a vicenda, necessitiamo di quella “pacca sulla spalla” che un amico ci darebbe quando siamo preoccupati. Ecco, quella pacca ora possiamo darcela solo virtualmente, solo con le parole e con testimonianze di vita reale. C’è sempre in un gruppo grande chi comincia prima a fare le cose e poi gli altri si aggregano: creiamo l’effetto aggregante. Portiamo chi ancora sbaglia dalla nostra parte. Possiamo farcela, tutti insieme”.