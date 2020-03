Sin dal principio dell’epidemia, Fosber ha avuto come obiettivo primario la sicurezza ed il benessere di dipendenti, clienti e dell’intera comunità. Per questo motivo l’azienda ha chiesto supporto alla capogruppo DongFang Precision, con sede a Foshan, per la fornitura di 80mila mascherine.

60mila verranno recapitate all’ospedale San Luca di Lucca per dare un aiuto a Oss, medici e infermieri che stanno combattendo una battaglia in primissima linea, quotidianamente. Le altre 20mila sono destinate a polizia e carabinieri che nelle ultime difficili settimane pattugliano le strade. A queste si sommano anche 500 tute, che verranno consegnate al personale sanitario del nosocomio locale. Una prima parte dei materiali è stata consegnata all’Asl Toscana Nord oggi, venerdì 20 marzo.

Per lanciare un messaggio di speranza che arrivasse fino a qui, fino a noi e a tutti coloro che utilizzeranno questi dispositivi protettivi, sulle scatole è stata riportata la frase di chiusura dell’aria Nessun dorma, tratta dalla Turandot di Puccini: Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!

In aggiunta a tutto questo, dalla Cina saranno inviate anche 5mila maschere destinate alle due aziende del gruppo Fosber: Tiruña (Pamplona) entrata a farne parte nel 2019 e Quantum Corrugated (Vimercate) la nuova società nata dall’acquisizione di Bp Agnati.

“Vogliamo dare un segnale forte e chiaro: ci sentiamo in dovere, anzi siamo in dovere, di fare la nostra parte nella lotta a questo virus – commenta Massimiliano Bianchi, president & managing director di Fosber Group – Tv e giornali riportano prevalentemente notizie infauste, legate al Covid-19 ed ogni giorno i bilanci sembrano sempre più pesanti. Ci auguriamo che questa nota positiva possa fungere da scintilla ed innescare una catena virtuosa che inviti altre aziende a dare una mano ad ospedali e forze dell’ordine. Stiamo tutti affrontando questa pandemia e dobbiamo farlo come una unica grande comunità globale; per questo motivo da parte di tutti noi, un grazie di cuore alla capogruppo DongFang Precision che ha risposto prontamente alla nostra richiesta”.

“In conclusione – prosegue Bianchi – il nostro pensiero va a tutte quelle persone in prima linea: donne e uomini che affrontano giorni difficili e turni senza fine trovandosi letteralmente in trincea per il bene di tutti questo piccolo gesto non potrà mai ripagare ciò che loro stanno facendo per tutti noi, ma ci auguriamo possa dar loro un aiuto in questa emergenza”.

Al fine di dare un ulteriore contributo nell’arginare la diffusione del nuovo coronavirus, la sede centrale di Monsagrati del gruppo Fosber ha temporaneamente sospeso le attività di produzione. Tutti gli uffici ed i servizi restano operativi in regime di smart working.