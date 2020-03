Isi Machiavelli, on line le celebrazioni della giornata per le vittime della mafia

Il Progetto Legalità dell’Isi Machiavelli per domani (21 marzo), Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafia, aveva in programma la partecipazione a Palermo alla marcia di Libera e la promozione di iniziative locali.

Tutto, però, è cambiato, ma non l’impegno di garantire agli studenti e alle studentesse dell’Istituto un’occasione per ricordare e celebrare una giornata così importante.

Domani quindi l’Isi Machiavelli aderisce all’iniziativa #iorestoacasamaricordo promossa dal Coordinamento nazionale docenti dei diritti umani (Cnddu).

La piattaforma GSuite, attivata per la didattica a distanza, verrà utilizzata per creare uno spazio in classroom, dedicato all’iniziativa: una bacheca della legalità definita dall’immagine storica dei giudici Falcone e Borsellino.

Uno spazio dove gli studenti e le studentesse potranno postare le foto delle vittime delle mafie (giudici, giornalisti, persone comuni), i pensieri personali, le citazioni, le canzoni e tutto ciò che si collega alla Giornata della memoria.