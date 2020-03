Lucca, si riduce ulteriormente il servizio bus

A seguito delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e come disposto dalla Regione Toscana con ordinanza del 13 marzo a partire da lunedì (23 marzo) entreranno in vigore alcune modifiche del servizio di trasporto pubblico locale rispetto al servizio già attualmente ridotti.

La Lam Blu passerà ogni 15 minuti nei giorni feriali rispetto ai 12 attuali, la Lam Verde ogni 30 minuti rispetto ai 15 attuali.

Per l’extraurbano sarà ridotto il servizio Marlia-Capannori-San Leonardo in Treponzio e quello Pietrasanta-Fiumetto-Ospedale Versilia-Stazione Fs Viareggio-Viareggio-Massarosa con soppressione del ramo Viareggio-Massarosa e cambio della frequenza di transito nel tratto Pietrasanta-Viareggio da 30 a 60 minuti nei giorni feriali.