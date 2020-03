Su Facebook i “Dialoghi sulla musica” con Manuel Del Ghingaro

In questi giorni di quarantena è nata l’idea, da parte di Manuel Del Ghingaro, di creare una rubrica tutta alla scoperta della grande musica: Dialoghi sulla musica.

L’intento è quello di entrare nel vivo dei periodi storici, dei compositori e delle partiture prese in analisi nel corso delle varie puntate.

Un modo diverso di immergersi nella cultura musicale, stando comodamente a casa e gustando il tutto in diretta sulla pagina Facebook di Manuel Del Ghingaro – organist, conductor and choir director.

La diretta inizia alle 17,15 e per circa un’ora va alla scoperta di un compositore e di una sua opera presa in analisi con riflessioni e spunti musicali.

“La rubrica sta riscuotendo grande successo – dice Manuel Del Ghingaro – complice la fascia oraria e il passaparola che si è generato già alla prima puntata, per il linguaggio semplice e un format che crea la giusta familiarità che si deve avere in questi momenti. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi stanno seguendo e che commentano sulla pagina o mandandomi messaggi in privato di apprezzamento”

La rubrica è legata all’hashtag #ALuccalaMusicanonsiferma sempre ideato da Del Ghingaro, con il quale cerca di promuovere la cultura musicale attraverso Facebook arrivando a tutti, sempre con il pensiero a questo periodo difficile come cura dell’anima e del tempo.