Auto, scattano le proroghe per patenti e revisioni

Prorogate le scadenze per tante pratiche legate al settore dell’auto. A causa dello stato di emergenza nazionale, infatti, il Governo ha disposto alcune proroghe che riguardano direttamente gli automobilisti. Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto di quest’anno. Per quanto riguarda invece le revisioni, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 all’attività di visita prova e all’attività di revisione obbligatoria.

Le tessere Aci in scadenza entro il 31 marzo sono prorogate fino al 30 aprile. Anche le autorizzazioni alla guida (per esempio coloro che avevano l’appuntamento fissato per la commissione medica e non hanno potuto effettuare il rinnovo) sono prorogate fino al 30 giugno.

Gli esami di teoria per conseguire la patente potranno essere svolti oltre il normale termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, entro il 30 giugno 2020. Infine, i fogli rosa: quelli in scadenza tra il 1 febbraio e il 30 aprile sono prorogati fino al 30 giugno.

Queste misure sono state adottate per evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente un’adeguata distanza interpersonale. Aci ricorda che, in questo specifico momento, è possibile mettersi alla guida solo per motivi di necessità o per lavoro e auspica, in questo senso, scelte responsabili da parte di tutti.

L‘Automobile Club Lucca fa inoltre presente che, come precedentemente disposto, in ottemperanza del decreto del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo scorso, tutti gli uffici di tutte le delegazioni dell’Aci della provincia di Lucca resteranno chiusi fino a nuove disposizioni da parte delle autorità.

Per il pagamento del bollo auto è invece possibile usufruire del servizio online disponibile sul sito www.aci.it.