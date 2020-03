Capannori, parchi chiusi per contenere il contagio

Da oggi (21 marzo) e fino al 25 a Capannori restano chiusi tutti i parchi pubblici, i parchi gioco e le aree verdi pubbliche come prevede l’ordinanza del Ministero della salute emessa ieri sera, come misura ulteriore di tutela della salute pubblica e di contrasto al Coronavirus.

L’amministrazione comunale entra questa sera transennerà e porrà cartelli di divieto all’utilizzo di tutte queste aree. E’ stata predisposta anche un’adeguata sorveglianza affinché il divieto venga rispettato. Chi contravverrà al divieto rischia sanzioni ed eventuali conseguenze penali.

“Non appena è stata ufficializzata l’ordinanza ministeriale che prevede, tra le ulteriori misure di tutela della salute pubblica, l’utilizzo di parchi e aree verdi pubblici, ci siamo messi al lavoro per attuare immediatamente questa disposizione e segnalare quindi dovutamente il divieto di accesso a questi spazi – spiega l’assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo -. Una misura che riteniamo importante per evitare affollamenti e qundi contenere la diffusione del contagio da Covid 19. Per questo abbiamo predisposto anche una sorveglianza, affinché questa misura venga rispettata. Invito tutti i cittadini a rispettare questa norma in un un momento in cui ognuno è chiamato a fare responsabilmente la propria parte nel rispetto di se stessi e della comunità”.

Ecco i parchi chiusi al pubblico

Zona centro-nord: Matraia: parco giochi alle Colonne, via di Matraia; Marlia: parco giochi via dei Biccelli, parco giochi ex circoscrizione 1; Lammari: parco giochi ai Laghetti ‘Parco Micheloni’, parco giochi via delle Ville; Segromigno in Monte: parco Pandora; parco Lazzareschi; parco giochi alla chiesa case Erp via delle Selvette; Segromigno in Piano: parco giochi ‘M.Fanini’; San Colombano: parco giochi di fianco alla chiesa.

Zona centro-sud: Capannori: parco pubblico di Capannori, sgambatoio sul retro della sede comunale, parco giochi museo Athena; parco giochi via Don Aldo Mei; parco giochi via Martiri Lunatesi; Tassignano: parco polo culturale Artémisia; S.Ginese: parco della Rimembranza; San Leonardo in Treponzio: parco giochi ex circoscrione 4, campo manifestazioni ex circoscrizione 4 (tiro con l’arco); S.Andrea di Compito: Camelieto; Guamo: parco giochi di fronte alla chiesa; Vorno: parco della Rimembranza; Colle di Compito:Parco della Rimembranza; Castelvecchio di Compito: parco giochi Castelvecchio basso (piazza Signorina Gina) ; Coselli: area verde di fianco alla chiesa.

Saranno chiuse anche tutte le aree verdi pubbliche.