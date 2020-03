Musica e messaggi di speranza, così via Orzali combatte il virus

Nel rumore assordante del silenzio delle città, dove si rispettano le regole dettate dal Dpcm per contrastare il diffondersi del Coronavirus, i cittadini di via Orzali a Lucca si sono uniti in una iniziativa musicale che li rende ogni giorno protagonisti.

Tutti i giorni, rispettivamente alle 12 e alle 18, dai terrazzi delle proprie abitazioni e in diretta facebook, gli abitanti di quel quartiere animano per circa mezz’ora quella strada silenziosa e quasi deserta con musica italiana e messaggi di speranza.

Un modo per sentirsi vicini, pur stando lontani. Un modo per ripetersi e convincersi che “tutto andrà bene”. Un modo per dire ancora grazie a tutti coloro che stanno lavorando, a volte mettendo a rischio la propria vita, per combattere questa guerra che ormai da settimane tutti temiamo.

“Sicuramente la musica può non risolvere la situazione in cui ci troviamo, ma può aiutarci a sentirci tutti più vicini in questo periodo dove l’unica cosa che possiamo fare è stare lontani e cercare di non uscire”, recita uno dei messaggi che arrivano da quei balconi pieni di speranza e di voglia di vivere.