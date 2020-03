Immagini dal drone raccontano Lucca deserta: e il video diventa virale

Una domenica abbastanza mite, con le giornate che vanno sempre più allungandosi. Trascorsa, anche dai lucchesi, a casa – nel rispetto delle regole per arginare il contagio. E così il centro storico, di questi tempi sempre brulicante di persone, è stato immortalato oggi (22 marzo) nella sua nudità, dall’occhio di un drone.

Il video, realizzato da Giulia Gheorghita, è stato caricato su YouTube (clicca qui per vederlo) e ha iniziato a rimbalzare tra chat Whatsapp e condivisioni social in breve tempo. Sulle note del Nessun dorma le riprese, dolorose, di ‘Lucca drento’ inanimata. Come stregata da un incantesimo.

La tensione emotiva sale, insieme alla musica di Giacomo Puccini, che esplode nella certezza di Calaf: “All’alba vincerò”. La passeggiata delle Mura urbane, piazza Anfiteatro, piazza San Francesco: luoghi oggi sospesi, interrotti. Custodi di storie che chi osserva trattiene con sé, in attesa che si faccia davvero alba.

E alla fine del video appare una persona: una donna, che sistema la bandiera italiana esposta alla finestra. Perché nelle sfide importanti c’è bisogno di simboli.