Volontari temporanei, Croce Rossa sospende l’iniziativa

Emergenza coronavirus, sospese le richieste per diventare volontario temporaneo della Croce Rossa. A dare la notizia è l’associazione del comitato di Lucca che, dopo aver ricevuto decine di richieste di nuovi aspiranti volontari, ha deciso di sospendere momentaneamente le adesioni.

Diventa volontario temporaneo di Croce Rossa è l’iniziativa – nata nelle ultime settimane per fronteggiare questo periodo di maxi mergenza – che in tutta la Toscana ha ricevuto una risposta straordinaria: a Lucca sono ben 20 i nuovi volontari già attivi, mentre un’altra quarantina di persone sono in attesa di essere impiegate.

“Ringraziamo di cuore le persone che hanno voluto aiutarci in questo difficile momento di emergenza – ha commentato il presidente Fabio Bocca – Nelle prossime settimane, grazie anche all’aiuto dei volontari temporanei, le coperture delle attività sono garantite. Visto questo numero inaspettato di adesioni abbiamo deciso di sospendere l’iniziativa, che riapriremo se ce ne sarà la necessità. Per quanto riguarda invece i volontari in attesa – spiega il presidente – se questa emergenza dovesse durare più a lungo potrebbero essere molto utili nel dare il cambio ai volontari attivi“.