Forte dei Marmi, sospesi i cantieri edili sul territorio

Sospesi i cantieri edili sul territorio, ad eccezione di quelli destinati a manutenzione urgente delle abitazioni e degli immobili strumentali per le attività consentite. E’ questa le decisione del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi che questa mattina (23 marzo) ha firmato l’ordinanza.

Una decisione presa a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica secondo quanto contenuto anche nei provvedimenti regionali e statali, in cui si rileva il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia. “Ai sindaci – cita l’ordinanza – è imposta l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”.