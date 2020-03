Codice giallo per neve a bassa quota, rischio ghiaccio e ancora vento. La primavera tarda ad arrivare a causa di un’area di alta pressione centrata sull’Europa nord-orientale che sta richiamando masse d’aria fredda verso la Toscana. Un fenomeno che potrebbe causare tra stanotte e le prime ore del mattino di domani (24 marzo) possibili gelate nelle vallate riparate dal vento, in particolare nel bacino del Serchio, Casentino, Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, aree del Fiora e dell’Ombrone grossetano e Lunigiana. L’allerta gialla è stata emessa dalla sala operativa della Protezione civile regionale a titolo prudenziale in relazione alla situazione di emergenza in atto. Riprenderà inoltre a soffiare con forza, anche domani (24 marzo), il vento di grecale. Il codice giallo per tutta la Toscana sarà in vigore dalle 10 alle 20.

Sempre nella giornata di domani (24 marzo) codice giallo dalle 18 alla mezzanotte, per la possibilità di deboli nevicate a quote collinari sull’Alto Mugello e sull’Appennino aretino (Valtiberina e Romagna toscana). In serata i fenomeni potrebbero estendersi, ma con intensità ancora minore, al Mugello e sui rilievi tosco-emiliani.