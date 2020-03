Servizio di raccolta rifiuti in sicurezza, l’appello di Sistema Ambiente

Sistema Ambiente chiede la massima collaborazione ai cittadini affinché il servizio di ritiro rifiuti possa svolgersi in condizioni di sicurezza anche per i dipendenti dell’azienda vista la situazione di emergenza connessa alla diffusione del contagio da Covid-19,

In questo senso, l’azienda ricorda che i fazzoletti monouso o i rotoli di carta, le mascherine e i guanti eventualmente utilizzati devono essere gettati esclusivamente nei rifiuti indifferenziati. Sistema Ambiente raccomanda inoltre di chiudere bene i sacchetti anche se inseriti all’interno dei bidoncini per la raccolta dei rifiuti e di accertare la mancanza di lacerazioni sui sacchetti: in questi casi invita l’utente a rinsaccare il contenitore sigillandone il contenuto e a riporlo all’interno dei bidoncini. L’azienda raccomanda inoltre di evitare la costipazione di rifiuti all’interno dei contenitori per facilitarne il relativo svuotamento da parte degli operatori. Le utenze poste in quarantena obbligatoria per contagio da Covid-19 devono invece seguire obbligatoriamente le procedure e gli obblighi imposti dall’autorità sanitaria competente.