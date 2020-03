Aperto o chiuso? Te lo dice Conflavoro Pmi

Attività produttiva aperta o chiusa? Te lo dice Conflavoro Pmi.

L’associazione di categoria ha risolto ogni dubbio sul portale Sos Coronavirus, creato ad hoc in questi giorni di emergenza.

Grazie al lavoro alacre sul nuovo decreto in uno spazio apposito del sito basterà digitare il codice Ateco con le relative sottocategoria per scoprire subito se la propria attività può stare aperta oppure no.

Se non si ricorda il codice Ateco basterà scrivere il tipo di attività e l’applicazione restituisce il numero necessario per dirimere ogni dubbio.

Prosegue, intanto, l’attività giornaliera di Conflavoro Pmi in supporto delle imprese in difficoltà,