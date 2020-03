Capannori, raccolti 50mila euro a favore degli ospedali

“Un risultato straordinario che dimostra la generosità e il senso di responsabilità della nostra comunità”. Così il sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini commenta si successo della raccolta fondi messa in atto dall’amministrazione comunale per sostenere gli ospedali della provincia di Lucca. Una raccolta che in pochi giorni ha raggiunto la ragguardevole cifra di 50mila euro.

Di questi 24.500 euro sono stati raccolti attraverso la campagna online Gofundme lanciata dal sindaco Menesini e 18.340 euro sono arrivati da bonifici bancari direttamente sul conto corrente aperto ad hoc dal Comune per l’emergenza Covid-19.

“Abbiamo raggiunto un risultato straordinario – dice il sindaco Luca Menesini -. Ci eravamo dati l’obiettivo di raccogliere 25 mila euro in dieci giorni ed invece ne abbiamo raccolti praticamente il doppio. Una dimostrazione della generosità e del senso di responsabilità della nostra comunità, che ha ben compreso che oltre a fare la propria parte restando a casa per ridurre la possibilità di contagio, è necessario anche sostenere gli ospedali e tutto il personale che ogni giorno è in prima linea per fronteggiare questa emergenza. Solidarietà sta arrivando oltre che da cittadini, associazioni e imprese capannoresi anche anche da fuori provincia e dall’estero sia da parte di associazioni che di singole persone e questo ci pare un segnale davvero molto bello”.

“I fondi raccolti – prosegue Menesini- saranno consegnati all’Asl Toscana nord ovest per acquistare ventilatori e apparecchiature varie per curare le persone. Il nostro sistema sanitario è straordinario perché si basa su un principio di uguaglianza molto importante: ogni vita umana ha valore. Per garantire questo principio è quindi importante sostenerlo in questo momento così critico. Ringrazio tutti coloro che con senso di responsabilità e generosità hanno effettuato le donazioni e invito coloro che ancora non lo hanno fatto a dare il proprio contributo, anche piccolo, per aiutare gli ospedali e il personale sanitario nel duro lavoro che stanno svolgendo ogni giorno”.

La raccolta fondi resta aperta ancora per questa settimana e poi l’amministrazione comunale consegnerà le risorse raccolte alla Asl Toscana nord ovest per l’acquisto delle apparecchiature e dei materiali necessari.

Le donazioni si possono fare attraverso la campagna di Gofundme lanciata dal sindaco Luca Menesini o, in alternativa, attraverso un bonifico tradizionale. Intestatario: Comune di Capannori IBAN: IT 20 X 01030 24700 000000820358; Causale: Aiutiamo gli ospedali.