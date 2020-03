Coronavirus, lavoratori Kme e E.m.Moulds di Fornaci donano 20mila euro

Un totale di 20mila euro per l’emergenza coronavirus. La donazione è dei lavoratori della Kme e E.m.Moulds che, attraverso il codice Iban indicato della Asl Toscana nord, hanno effettuato una triplice donazione.

Nello specifico sono stati donati all’ospedale San Luca, per l’acquisto di un respiratore, 10mila euro; all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana, 5mila euro per mascherine; all’ospedale San Francesco di Barga, 5 mila euro, sempre per le mascherine protettive.