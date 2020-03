Coronavirus, tutti gli uffici comunali disponibili via Skype

Sono sempre di più gli uffici comunali di Lucca raggiungibili via Skype, metodo utile, assieme a email e telefono, a interfacciarsi direttamente con l’amministrazione in questo periodo in cui i palazzi comunali sono ancora chiusi al pubblico ma i servizi continuano ad essere erogati.

Attivi su Skype questa settimana: l’ufficio di gabinetto del sindaco raggiungibile all’indirizzo email ufficiogabinetto@comune.lucca.it e disponibile su Skype, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; la segreteria assessori è raggiungibile a segreteriaassessori@comune.lucca.it e disponibile su Skype dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; gli uffici del settore sociale sono contattabili telefonicamente al numero 366.9034309 o via Skype dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30; l’ufficio turismo e sport via Skype dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

Gli altri uffici contattabili via Skype sono: Urp, anagrafe e stato civile, tributi (funzionario responsabile su appuntamento), edilizia pubblica, cultura.

Tutti gli orari e indirizzi Skype email e riferimenti telefonici sono disponibili in modo completo sul sito web del Comune di Lucca.