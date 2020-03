Fattoria Sardi, un rosè contro il Covid-19

Sono molte, in questi giorni di emergenza, le realtà economiche ed imprenditoriali che si stanno mobilitando per sostenere le tante associazioni di volontariato in prima linea contro il Covid-19. Tra queste anche la Fattoria Sardi, gestita dalla famiglia Giustiniani che ha deciso di utilizzare il vino della vendemmia 2019 per generare una risorsa utile. Da oggi e fino alla fine del 2020 infatti, per ogni bottiglia venduta di Fattoria Sardi Rosé cinquanta centesimi verranno donati alla Misericordia di Lucca.

“Sono un agricoltore e anche in questi giorni difficili ho il privilegio di essere custode di un lembo di terra alle porte di Lucca, sulla strada per Camaiore, che insieme a mia moglie Mina, a familiari e collaboratori coltiviamo secondo un’agricoltura biologica e biodinamica – spiega Matteo Giustiniani -. In questo momento di emergenza, i nostri pensieri sono rivolti alle persone che stanno soffrendo e combattendo il virus, al personale sanitario tutto impegnato in prima linea, i veri eroi dei giorni nostri”.

“La situazione è economicamente molto difficile anche per noi vignaioli, con gli ordini di vino fermi e il turismo paralizzato – aggiunge Giustiniani – ma nel nostro piccolo vorremmo unirci alle aziende lucchesi che stanno aiutando la nostra comunità e fare la nostra parte. L’unione fa la forza sempre e soprattutto in momenti di crisi come questi. Un piccolo gesto concreto di solidarietà, che si unisce a quello di tante altre persone che stanno donando e aiutando”.