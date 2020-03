L’Isi Machiavelli celebra la giornata dedicata a Dante Alighieri

Domani (25 marzo) si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal governo. In occasione di tale importante giornata, ed in linea con le celebrazioni a distanza promosse dal Mibact, l’Isi Machiavelli ha incentivato gli studenti a dedicare la giornata al sommo poeta.

L’ attività proposta dalla scuola, attraverso collegamenti on line sulla piattaforma Google Suite, è quella di dedicare la copertina di classroom al poeta, allegare sullo spazio condiviso da studenti e docenti un video del canto XXVI dell’Inferno recitato da Roberto Benigni per poi commentare Il canto di Ulisse e favorire riflessioni e curiosità negli studenti. Quest’ultimo è stato scelto perché, data la difficile situazione che tutti stiamo vivendo, sarebbe un modo per “unire idealmente gli studenti di tutta la nazione” affinché riflettano sulle parole di Ulisse, le stesse che diedero allo scrittore Primo Levi la forza di sopportare gli orrori dell’olocausto.

L’attività pomeridiana continuerà con una videoconferenza alle 17 promossa dalla scuola Imt dal titolo Muri, terreni, instabili, ponti: Cristianesimo e Islam tra Dante Alighieri e il presente in diretta streaming sulla pagina Facebook della scuola.

“Con la giornata celebrativa in onore di Dante – come riferisce la dirigente scolastica professoressa Mariacristina Pettorini – l’Isi Machiavelli vuole ricordare a tutti i suoi studenti che anche questa volta la scuola c’è. E il 25 marzo apre le sue classi (classroom) al poeta nazionale. Si ringraziano i docenti e, in particolare, il professor Giorgio Dalzotto e la professoressa Rossella Manco, per il lavoro intenso e qualificato portato avanti”.