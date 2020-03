Pensioni, ecco gli orari delle Poste di San Salvatore

L’ufficio postale di San Salvatore di Montecarlo resterà aperto tutti giorni da giovedì (26 marzo) a mercoledì 1 aprile, per il pagamento delle pensioni del mese di aprile, dalle 8,30 alle 13,30, il sabato fino alle ore 12,30, secondo il seguente ordine: giovedì (26 marzo) per i cognomi dalla A alla B; venerdì (27 marzo) per i cognomi dalla C alla D; sabato (28 marzo) per i cognomi dalla E alla K; lunedì (30 marzo) per i cognomi dalla L alla O; martedì (31 marzo) per i cognomi dalla P alla R; mercoledì 1 aprile per i cognomi dalla S alla Z

Per i pensionati titolari di un conto BancoPosta, di un libretto di risparmio o di una Postpay evolution, la pensione del mese di aprile sarò accreditata il 26 marzo.

Si fa inoltre presente che, come da specifica ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri, anche le pensioni dei mesi di maggio e giugno saranno anticipati come segue: dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio; dal 26 maggio al 30 maggio per la mensilità di giugno.

“Rivolgo un sincero ringraziamento a Poste Italiane ed ai suoi operatori – dice il sindaco Federico Carrara – per aver contribuito a rendere meno problematica la gestione del quotidiano per gli anziani della nostra omunità, in un momento di grave emergenza”.