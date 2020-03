Porcari, la biblioteca comunale mette a disposizione il portale digitale

La lettura per affrontare l’isolamento. Anche la biblioteca comunale di Porcari ha attivato il servizio Mlol – Media Library Online per fornire alla cittadinanza migliaia di contenuti digitali utili per il lavoro, lo studio e lo svago.

Media Library Online, la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno e ovunque, purché si disponga di una connessione internet, di un Pc o altro dispositivo mobile. L’offerta è davvero ricchissima: si possono ascoltare musica o audiolibri, prendere in prestito ebook, consultare moltissimi quotidiani e riviste (di ogni tipo e per tutti i gusti), sia nazionali che internazionali, accedere a tantissime altre risorse digitali. I contenuti sono accessibili in streaming o in download.

L’accesso alla piattaforma è gratuito ma prerequisito necessario è l’essere iscritti ad una biblioteca comunale della provincia di Lucca. Tutte le persone interessate potranno richiedere l’attivazione di un proprio account direttamente alla biblioteca comunale di Porcari, qualora la propria biblioteca di normale riferimento non avesse ancora messo a disposizione il servizio.

Chi non fosse ancora iscritto a nessuna biblioteca potrà richiedere di iscriversi a quella di Porcari, tramite mail. Potranno richiedere l’iscrizione – se lo desiderano – anche tutti coloro i quali risiedono al di fuori del Comune di Porcari.

L’attivazione dell’account dovrà essere anch’essa richiesta solo e soltanto tramite mail comunicando i propri dati a biblioteca@comune.porcari.lu.it.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0583 211875 esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e visitare il sito www.biblioteca.comunediporcari.org

“In questo difficile momento – afferma l’assessore alla cultura, Roberta Menchetti – la lettura può costituire un momento di svago e di benessere oltre che fisico anche psicologico. Leggere un bel libro distende la mente ed il cuore e certo ci aiuta, ora come non mai a superare momenti di ansia, di preoccupazione ma manche di semplice noia o difficoltà di adattamento ad una situazione che non ci è certo consona. Per questo riteniamo senz’altro utile contribuire anche noi a fornire questo servizio”.