Servizio civile, a Capannori proroga dei termini per le candidature

È stato prorogato al 20 aprile il termine per presentare la domanda per la presentazione delle candidature al bando del progetto di servizio civile regionale Botteghe della Salute. Il bando, rivolto alle ragazzi e ai ragazzi fra i 18 e i 29 anni, si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani e in provincia di Lucca interesserà il Comune di Capannori.

La domanda di candidatura dovrà essere presentata ad Anci Toscana esclusivamente online, tramite il sito web di Regione Toscana – Servizio Civile entro le 14 e seguendo le istruzioni indicate nel bando.