Calendario Vivi Lucca 2020, approvati i primi contributi del Comune

Nonostante il momento di grande difficoltà che il paese sta attraversando, il Comune di Lucca prova a guardare avanti con ottimismo e procede con l’inter per l’assegnazione dei contributi per gli eventi inseriti all’interno del calendario Vivi Lucca 2020. Palazzo Orsetti ha infatti pubblicato un determina con cui viene assegnata una prima tranche di contributi che ammonta complessivamente a 142mila euro.

Tra gli eventi finanziati ci sono manifestazioni di carattere culturale ed artistico più o meno note come Lucca Jazz Donna, Lucca Classica, Real Collegio Estate, Lucca teatro festival e Dance meeting. Escluse dai finanziamenti, almeno per il momento, le manifestazioni sportive. I contributi sono stati assegnati da un’apposita commissione. Tutta da valutare, tuttavia, la situazione legata al coronavirus: non è escluso infatti che, data la situazione, alcuni eventi possano saltare o comunque essere riprogrammati più avanti, come ad esempio è il caso del Lucca film festival.

Questi nel dettaglio gli eventi che saranno finanziati: Acoustic blues festival (2000 euro); College nazionale italiana di magia (500 euro); Festival della sintesi (8mila); Puccini e la sua Lucca eventi invernali (8mila); Lucca teatro festival – Che cosa sono le nuvole (10mila); Lucca blues festival (4mila); Lucca classica music festival 2020 – anteprime (10mila); concorso Artigianato e scuola (1000); Immagina – festival delle storie illustrate (2mila); Festa dei popoli 2020 (2mila); Incontri culturali (1000); Sanvitoinfesta 2.0 – 2020 (2mila; Festival del fiume 2020 (7mila); Il settecento musicale a Lucca (5mila); Virtuoso & Belcanto festival (9mila; Prima…vera ed E…state a Sant’Angelo (2mila); Festival musicale sulle colline di Brancoli (4mila); Real Collegio Estate 2020 (10mila); Lucca Artigiana (1.500); E.L.I.S.A Experiencies i Lucca sustanibale art (3mila); Un blues a settembre (1.000); LuBeC – Lucca beni culturali (8mila); Gelinaz! plays Andrea Salvetti (10mila); Festival Lucca Jazz Donna serata finale (14mila); Dance meeting (15mila); Eventi vari (2mila).