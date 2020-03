A Viareggio i positivi al coronavirus salgono a 71

#CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO Il totale dei casi in Toscana che sale a 2972. 142 i decessi e 54 le guarigioni. I tamponi complessivi sono 17.868. Sono ricoverate in ospedale 1250 persone, delle quali 251 in terapia intensiva. In tutta la regione sono 10.893 le quarantene: 3828 nella nostra Asl. Lucca: in tutto 473 casi (+61 rispetto a ieri). In Versilia sono 25 i nuovi casi per un totale di 209 positivi. Viareggio: 71 positivi, 5 in più di ieri. Di questi 47 sono a casa e 24 in ospedale. Le quarantene a Viareggio sono 153, è probabile ne arrivino altre in serata. Purtroppo 8 decessi in Versilia, di cui 3 a Viareggio. A tutte le famiglie vanno le condoglianze mie e dell’Amministrazione comunale. 🙏Vorrei fare un ringraziamento vero e sincero agli operatori socio sanitari. Un lavoro di cui spesso ci si dimentica, ma importantissimo.