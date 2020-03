Altopascio, la Misericordia dona mille euro agli ospedali

La Misericordia di Altopascio offre un contributo economico di 1000 euro, significativo per le sue risorse, per aderire all’iniziativa “Sostieni gli ospedali della Toscana organizzata dalla Regione tramite Estar per l’acquisto di nuove strutture ospedaliere e di strumenti sanitari.

“La Misericordia di Altopascio è presente anche a questa importante iniziativa – commenta il governatore Salvatore Bono -con una goccia d’acqua nell’immenso oceano, una goccia d’acqua però necessaria, parallelamente agli impegni quotidiani dei nostri volontari che si spendono giornalmente nei rischiosi servizi del 118 e nelle delicate attività sociali a supporto del Comune di Altopascio per l’assistenza domiciliare alle persone anziane e di quelle che vivono in grave difficolta’ o in solitudine. La Misericordia di Altopascio è presente e insieme a tutti voi ce la faremo”.