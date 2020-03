Camera di Commercio, ecco come accedere ai servizi

Nuova organizzazione anche per la Camera di Commercio di Lucca che ha messo in atto le misure previste dalle disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del Covid-19. A causa dell’emergenza sanitaria, gli sportelli delle sedi di Lucca e Viareggio rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile. L’utenza potrà accedere agli sportelli utilizzando i servizi online e il canale telefonico ed e-mail.

Il servizio telefonico è garantito da parte di tutti gli uffici tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15 alle 16. Prevista anche l’erogazione di alcuni servizi ma solo su prenotazione.

Questi i servizi erogati dalla sede di Lucca nel dettaglio.

Solo su appuntamento: rilascio di certificati registro delle imprese; deposito libri ai fini della vidimazione; rilascio carte tachigrafiche; visure e altri documenti

Solo su appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13: rilascio di documenti di accompagnamento delle merci per l’estero; istanza di cancellazione protesti

Questi i servizi erogati dalla sede di Viareggio nel dettaglio.

Solo su appuntamento: rilascio di certificati registro delle imprese; visure e altri documenti.

Solo su appuntamento nei giorni martedì e venerdì dalle 9 alle 13: rilascio di documenti di accompagnamento delle merci per l’estero.ù

I corrieri possono effettuare le consegne e ritiri dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.