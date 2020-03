Comunicare ai tempi del virus: Clip offre ufficio stampa gratuito

Un servizio gratuito di ufficio stampa per affrontare l’emergenza coronavirus e prepararsi alla ripartenza. È l’idea lanciata da Clip Comunicare, l’azienda di comunicazione insediata nel Polo tecnologico lucchese, che fa dell’informazione economica il proprio core business, ritenendola un elemento fondamentale per la crescita del sistema delle imprese, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio e alla diffusione del benessere per la comunità

Fino al 30 giugno, Clip Comunicare offrirà alle aziende della provincia di Lucca, in particolare alle piccole e piccolissime imprese (industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi), che di solito non sono particolarmente attrezzate con proprio personale, un servizio gratuito di ufficio stampa per elaborare e divulgare attraverso i media (giornali, tradizionali e on line, social network, radio e tv) tutte le informazioni che le imprese stesse desiderano diffondere. Informazioni da far conoscere a lavoratori, istituzioni e, indirettamente, all’intera collettività: notizie utili, informazioni di servizio, news sulla produzione, sui processi innovativi messi a punto e su eventuali riconversioni, anche temporanee. Ma anche notizie su ogni eventuale iniziativa o attività aziendale connessa all’emergenza virus.

“La comunicazione oggi – spiegano Marcello Petrozziello, presidente di Clip Comunicare ed esperto del settore, e Alessandro Petrini, giornalista e amministratore delegato della società – serve anche come veicolo per parlare, all’interno, con i propri dipendenti, con lo staff, le reti di vendita, e, all’esterno, con gli stakeholder, i clienti, i fornitori e l’opinione pubblica, ed è anche un importante elemento di crescita reputazionale, oltre che uno strumento utile a generare ulteriore sviluppo. Le attività intraprese per far fronte all’emergenza, soprattutto quelle che dimostrano la capacità delle aziende di reinventarsi in questo momento, riconvertendo in taluni casi la propria linea produttiva per rispondere alle necessità di ospedali, operatori sanitari, Protezione Civile e popolazione, richiedono una comunicazione specifica. Un’informazione basata sull’aggiornamento in tempo reale reso alle persone, sul coinvolgimento dei lettori, i quali possono così sentirsi effettivamente parte della comunità, che, nonostante la difficile congiuntura, sta reagendo con tutti i mezzi a disposizione per rispondere all’emergenza. In questo modo, l’impresa ha l’opportunità di diventare un punto di riferimento per i propri lavoratori e un modello da seguire e, perché no, da imitare”.

Fino al 30 giugno prossimo, dunque, Clip Comunicare metterà gratuitamente a disposizione delle imprese della provincia di Lucca il proprio ufficio stampa, uno staff tutto al femminile, formato da giornaliste giovani e motivate: Nadia Davini, responsabile della redazione, Sara Berchiolli, Giulia Del Chiaro e Barbara Ghiselli. E questo, in attesa di superare l’emergenza sanitaria e di poter rientrare in una modalità di comunicazione non più straordinaria, fatta di narrazione, percezione delle priorità, creazione di contenuti specifici, storytelling, campagne di comunicazione e branding. Tutti elementi che Clip Comunicare affronta quotidianamente nel proprio lavoro e che oggi ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente a favore del tessuto produttivo, imprenditoriale, sociale o culturale della nostra provincia”.

Per saperne di più e per attivare il servizio è possibile scrivere a clip@clipcomunicare.it, oppure chiamare i numeri: 347.8693211 (Nadia Davini), 329.7084432 (Sara Berchiolli), 345. 8932747 (Giulia Del Chiaro), oppure 349.5200734 (Barbara Ghiselli).

Clip Comunicare Srl è una squadra formata da un gruppo di professionisti legati da un unico obiettivo: valorizzare e promuovere le idee e le specificità di enti pubblici e privati, associazioni, grandi, piccole e piccolissime imprese, che operano, in particolare, nel campo della tecnologia, della cultura, dell’arte, dello spettacolo, dell’economia e dell’innovazione tecnologica applicata alle esigenze delle comunità e alla sostenibilità ambientale.

Clip Comunicare è un’agenzia specializzata in tutti i segmenti della comunicazione: ufficio stampa tradizionale e online, media-relation, marketing, branding, pubblicità, storytelling, social media marketing, fundraising e campagne d’immagine.

Info ulteriori sull’azienda: www.clipcomunicare.it.