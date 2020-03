Gara di solidarietà tra i lucchesi all’estero, un altro monitor in arrivo al San Luca

È partita una vera e propria gara di solidarietà tra i cittadini lucchesi che vivono o lavorano all’estero. L’associazione Lucchesi nel mondo ha infatti annunciato di aver donato un secondo monitor all’ospedale San Luca grazie al contributo del signor Paolo Mori di Montreal.

I nostri concittadini che si trovano all’estero si stanno infatti mobilitando per cercare di supplire alle necessità della struttura ospedaliera lucchese in questo difficilissimo momento. La scorsa settimana la sede centrale dell’associazione Lucchesi nel mondo aveva donato un monitor al reparto terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Lucca, donazione resa possibile grazie al contributo generoso della ditta Indaco e di alcuni soci e offerta in ricordo di Bernardo Romei.

L’impegno e la generosità dei soci di Lucca è stato raccolto e raddoppiato dal signor Paolo Mori, lucchese residente a Montreal e socio del locale club. Il signor Paolo Mori ha infatti messo a disposizione un’importante cifra per l’acquisto della seconda attrezzatura, la cui scelta è stata concordata con i referenti della Asl Toscana nord ovest e che già si è provveduto ad ordinare. Questo slancio di generosità ha suggerito alla presidente dell’associazione Lucchesi del mondo Ilaria del Bianco di inviare una lettera aperta alle associazioni nel mondo, invitate a partecipare a questo momento di solidarietà.

Per le donazioni è possibile effettuare un bonifico bancario sul contocorrente Conto corrente intestato a Associazione Lucchesi nel Mondo, iban: IT69K0691513701000007591480; Codice BIC/SWIFT BMLUIT3L100