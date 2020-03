Sindacati, via alla raccolta fondi per gli ospedali

Dai, aiuta chi ci aiuta. E’ la campagna attivata dai sindacati in accordo con la protezione civile e il commissario straordinario per l’emergenza Covid19 a sostegno del sistema sanitario nazionale.

“A livello regionale – spiegano Cgil, Cisl e Uil – abbiamo concordato che sia importante dare un segnale forte e unitario di sostegno al Ssn per troppo tempo bistrattato, svilito e sotto finanziato e al personale, le lavoratrici ed i lavoratori, che in queste settimane si sono prodigati ben oltre i limiti contrattuali, spesso mettendo a rischio le proprie stesse vite. Per questo crediamo sia utile e corretto che le donazioni delle strutture sindacali e delle lavoratrici e dei lavoratori della Toscana abbiano tutte la stessa causale ‘Aiuta chi ci aiuta’ e confluiscano sul conto corrente nazionale intestato a Cgil Cisl Uil Emergenza Coronavirus (Iban IT 50 I 01030 03201 000006666670)”.

“Invitiamo inoltre – si aggiunge – tutti i dipendenti, i dirigenti e i funzionari a devolvere, dietro consenso individuale, il corrispettivo di un’ora (1 ora) di lavoro”.