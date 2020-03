Virus, via a mercato contadino e prodotti a chilometro zero a domicilio

Mercato degli agricoltori nel quartiere Pozzi del Comune di Seravezza e spesa a chilometro zero a domicilio in tutta la Versilia. Gli agricoltori di Coldiretti vanno incontro ai cittadini anche alla luce delle ultime restrizioni che vietano lo spostamento di un comune all’altro.

L’obiettivo è garantire, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, a partire dagli anziani e dai malati, la spesa alimentare settimanale direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro.

Nel paniere tutti i prodotti essenziali come ortaggi, pesce e formaggi. L’appuntamento è confermato per domani (26 marzo) per tutta la mattina, a Pozzi. I produttori saranno minuti di tutti i dispositivi di protezione personale.

Il mercato si svolge all’aperto. “La campagna non si ferma. – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – La nostra è una scelta di servizio nei confronti di chi vive nei piccoli centri, non può spostarsi per andare ai market o ha particolari difficoltà di movimento. Vogliamo dare una risposta in tempi di Covid concreta e salutare. Le esperienze, già attivate per esempio sulla provincia di Massa Carrara, è stata accolta molto bene. Consentiamo ai consumatori di fare lunghe file al supermercato”.

Per ridurre le uscite sono praticamente raddoppiate con un aumento del 97 per cento le consegne a domicilio e ora arriva a casa anche la spesa del contadino per evitare le lunghe e pericolose file davanti a negozi e supermercati, garantendosi cibi di qualità a chilometri zero.

“Abbiamo attivato anche il servizio a domicilio – commenta ancora Elmi– con una decina di produttori della nostra rete che hanno aderito al progetto”. Per ordinare la spesa vai sul sito www.campagnamica.it e seleziona la provincia.

La pandemia da Coronavirus ha cambiato in parte il modo di fare la spesa con quasi 1 italiano su 3 (30%) – come spiega Coldiretti – si aspetta che l’emergenza duri almeno fino a Pasqua mentre il 46% pensa che dovremo fare i conti con il virus almeno fino all’estate, un 7% fino al prossimo autunno e infine i più pessimisti (5%) pensano che durerà per tutto l’anno mentre non si pronuncia il 12% della popolazione.

Con le famiglie costrette a casa per difendersi dal virus il cibo e la cucina sono sempre di più al centro della vita domestica per questo gli agrichef, i cuochi contadini di Terranostra hanno creato una serie di tutorial e corsi on line a disposizione di tutti sul sito www.campagnamica.it dove spiegano trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa, dei tempi di lievitazione e delle modalità di conservazione e delle materie prime da utilizzare, dalla farina alle uova, dalle verdure ai formaggi, dalla carne alla frutta.