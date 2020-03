Cane spaesato in centro storico, appello per ritrovare i proprietari

Gira da qualche giorno intorno a Palazzo Orsetti – tra via Santa Giustina, via del Loreto e piazza Santa Maria Corteorlandini – un cane dall’aria spaesata. Tanto da aver attirato l’attenzione delle poche persone che in questi giorni si sono trovate a percorrere quel tratto del centro storico, dalle quali è giunta la segnalazione.

Il cane, di pelo corto e nero – fatta eccezione per la zampa anteriore sinistra, bianca maculata, non si lascia avvicinare. Di taglia media, ha una medaglietta al collo e probabilmente qualcuno lo sta cercando. Vista la situazione generale di isolamento, si consiglia di contattare Anpana per concordare in sicurezza le azioni di recupero dell’animale, al numero 366.2780347.