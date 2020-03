Cantiere giovani, Cesdop e Ceis attivano la biblioteca digitale

Per non lasciare gli utenti soli in questo momento a partire da domani (27 marzo), anche il Cesdop, Centro studi e documentazione provinciale, il Cantiere giovani della Provincia di Lucca, e il Ceis attiveranno il servizio online attraverso la piattaforma Mlol della Regione Toscana.

Si tratta di una vera e propria biblioteca digitale che consente agli iscritti delle biblioteche pubbliche toscane di accedere gratuitamente a ebook, audiolibri, quotidiani, riviste, film, corsi a distanza, banche dati. Per usufruire del servizio è necessario essere iscritti al Cesdop.

Chi è già iscritto dovrà semplicemente inviare una mail a info@cesdop.it per ottenere le credenziali di accesso (specificare nome, cognome e data di nascita). Chi non fosse ancora iscritto può inviare una mail richiedendo l’iscrizione alla biblioteca. Dopo aver fornito tutti i dati che vi saranno richiesti, sarà possibile ottenere le credenziali per accedere a Mlol.

Si ricorda a tutti gli utenti che è possibile contattare le tre realtà per ogni informazione tramite mail o tramite messenger.