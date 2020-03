Capannori, il progetto Tutor prosegue a distanza

Il progetto Tutor promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione Itaca, grazie al quale circa 100 giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni sostengono bambini e ragazzi nell’attività didattica e nella formazione sociale e relazionale, è ripartito con attività di tutoraggio a distanza.

I tutor per due ore a settimana (un’ora ed un’ora in giorni diversi) si mettono in contatto con i ragazzi che seguono attraverso videochat e li assistono nell’attività didattica che devono svolgere. Anche con questa nuova modalità viene garantita l’attività di supervisione da parte dei coordinatori.

“Nonostante questa emergenza i giovani volontari hanno voglia di impegnarsi e di stare vicino ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno seguito finora e li ringrazio per questo” afferma il vicesindaco con delega alle politiche giovanili Matteo Francesconi.

“Sono sicuro – commenta – che anche a distanza riusciranno a dare il giusto supporto agli studenti che ora si trovano a casa. Il progetto tutor riveste un alto valore perché promuove la crescita umana e scolastica, di chi incontra più difficoltà a scuola o vive situazioni di svantaggio familiare. Un obiettivo che viene perseguito grazie al coinvolgimento attivo dei giovani del territorio che quindi diventano protagonisti di un’importante azione di coesione sociale”.

La maggior parte dei volontari sono studenti che frequentano alcuni istituti secondari della Piana di Lucca con i quali l’amministrazione comunale ha siglato una convenzione, perché il progetto Tutor rientra fra i progetto di alternanza scuola-lavoro. L’esperienza è comunque aperta anche agli universitari.