Coronavirus, Menesini: “Le persone con disabilità possono essere accompagnate a passeggio vicino casa”

Le persone con disabilità possono essere accompagnate a passeggio nelle vicinanze di casa. A confermarlo è il sindaco di Capannori, Luca Menesini, con un post su Facebook: “Si è creata e non ho capito il perché, incertezza rispetto al poter portare a passeggiare fuori casa un figlio o un fratello con disabilità. L’uscita per motivi di salute è consentita dal decreto e sappiamo che le persone con disabilità necessitano con urgenza di alcune attività, pertanto la linea chiara che la prefettura ha dato alle forze dell’prdine è che quelle camminate, con tutte le precauzioni sulla distanza se si incontra qualcuno, son consentite”.

“Lo trovo giusto, lo trovo doveroso – prosegue – Bisogna portarsi dietro i documenti per l’autocertificazione? Sì, così uno la compila al momento se è soggetto a controllo. Questo momento di fermo a causa del Coronavirus danneggia tutti, ma le persone più fragili sono quelle che rischiano più di tutte di perdere i progressi fatti, con fatica e tanto lavoro. E non deve accadere. C’è uscita e uscita: quelle che devono essere fatte, devono essere fatte. A noi spetta stare a casa anche per consentire quelle, che sono molto importanti”.

“Come amministrazione comunale – dice ancora – stiamo anche lavorando per trovare una soluzione che possa garantire alle famiglie il servizio di assistenza, anche in questa fase emergenziale. Nei momenti difficili serve più solidarietà, l’egoismo è deleterio. E ci vuole buonsenso. Noi ci siamo. Insieme possiamo farcela. Anche stavolta. Uniti si vince. Forza“.