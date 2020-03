Dalle Misericordie un ringraziamento ai vescovi toscani

“Un grazie sentito ai vescovi della Toscana per la donazione che ci consentirà di mettere in strada altre ambulanze nella lotta al Covid-19 e che rappresenta un segno tangibile di carità verso i bisognosi”. Ad inviarlo è il presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi.

La Conferenza episcopale toscana ha effettuato la donazione e ha annunciato di voler destinare alle Misericordie della nostra regione per aiutarle a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Al fondo devoluto dalla Conferenza episcopale toscana, ogni vescovo contribuirà devolvendo un mese del proprio stipendio.

In ciascun mezzo è stato allestito un letto mobile di rianimazione dotato di ventilatori polmonari, pompe ad infusione e defibrillatore, predisposto per il biocontenimento ad alta intensità, come lo sono i letti di rianimazione presenti negli ospedali. Ciò consentirà di trasportare nella massima sicurezza i malati di coronavirus tra e verso i reparti di terapia intensiva della Toscana o da un pronto soccorso ad altri reparti.

“Ringrazio dal profondo del cuore i vescovi toscani – dice Corsinovi – per questo aiuto concreto e per l’attenzione che stanno riservando alle Misericordie, quale parte integrante del sistema sanitario regionale. È l’ennesima prova di vicinanza della chiesa alla popolazione toscana, di cui le Misericordie sono da secoli una espressione di carità e solidarietà”.