Emergenza virus, a Massarosa sanificate le volanti della municipale

Sono state sanificate questa mattina (26 marzo) le auto della polizia municipale del Comune di Massarosa. I mezzi sono stati completamente sterilizzati dalla ditta Ekonore di Viareggio che ha effettuato il lavoro gratuitamente.

“Ringraziamo la Ekonore per il servizio che ha reso alla nostra comunità – commenta il sindaco Coluccini – Gli agenti della municipale dall’inizio dell’emergenza sono sempre in prima linea per fronteggiare questa crisi. Dopo le dotazioni di mascherine, guanti e spray igienizzanti la sanificazione delle auto era un gesto necessario per la loro sicurezza e di conseguenza per quella dei nostri concittadini”.