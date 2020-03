Ersu, a Camaiore ritiro gratuito del verde e consegna kit sacchi

L’amministrazione comunale e Ersu spa attiveranno da lunedì (30 marzo) due nuove importanti possibilità per i cittadini di Camaiore nell’ambito del pacchetto di misure di contrasto all’emergenza Covid19.

In un panorama dove le aziende diminuiscono i servizi, Ersu ha organizzato il ritiro gratuito del verde a chiamata e la consegna domiciliare gratuita del kit dei sacchi così da poter, da un lato, porre rimedio all’impossibilità di raggiungere i centri di raccolta e, dall’altra, diminuire le occasioni di assembramento negli Infopoint.

Ritiro verde a chiamata

Da lunedì prossimo, 30 marzo, sarà attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio del verde per gli utenti del Comune di Camaiore. Un servizio a chiamata, per un massimo di 5 sacchi a settimana, prenotabile tramite App PortAPPorta, sito, email (urp@ersu.it), o numero verde 800-942540. Gli uffici di Ersu ricontatteranno i cittadini per concordare la data del ritiro. In occasione del primo ritiro si potrà conferire in qualunque tipo di sacco: l’operatore lascerà, per le future esigenze, un numero di sacchi speciali, pari a quanti ne sono stati conferiti.

Consegna domiciliare kit sacchi

Dalla stessa data inizierà la consegna a domicilio del secondo kit di sacchi per gli utenti del Comune di Camaiore che ne faranno richiesta. Il kit contiene i sacchi necessari per arrivare a fine 2020 e può essere richiesto tramite App PortAPPorta, sito, email (urp@ersu.it), o numero verde 800-942540. La conferma dell’appuntamento vale come accettazione della fornitura.