‘In differita’, online il video del brano esordio di Sgrò

Da oggi (26 marzo), è online il video di Indifferita, il brano d’esordio del cantautore toscano Francesco Sgrò.

Diretto da Pietro Borzì e animato da Giulia Conoscenti, il video descrive la parabola della storia di coppia dei due protagonisti, un cowboy e la sua dama.

“A volte mi sembra che le relazioni siano un modo per coprirsi le spalle ed evitare di percepirsi come esseri unici, in via d’estinzione – racconta Sgrò -. Tuttavia, a un tratto può accadere che la relazione non vada più avanti, diventa così inevitabile ricominciare tutto da capo e ritrovarsi a stare da soli. È di questo preciso momento che provo a parlare in questa canzone”.

Inoltre, entrando sul sito ufficiale dell’artista, è possibile accedere ad un originale mini-gioco: una breve esperienza di love coaching che terminerà con una sorpresa!

Stravagante, onirico, emotivo, Sgrò si definisce ‘cantautore domestico perché è tra le mura di casa che hanno origine le sue ispirazioni, la sua creatività e il suo percorso di scoperta di sé e degli altri.

Francesco Sgrò nasce a Lucca. Non avvezzo alla vita sociale, studia pianoforte e chitarra trovando nella musica un’alleata per i suoi problemi di comunicazione. Una volta diplomato, scappa da Lucca per rinchiudersi in una casa di studenti a Bologna, dove studia lettere moderne. Resta isolato in camera per troppo tempo, fino ad oggi.