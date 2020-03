Emergenza, dall’Associazione Down Lucca oltre 1300 euro per il San Luca

Dall’associazione Down Lucca arrivano oltre 1300 euro all’ospedale San Luca. In occasione della Giornata mondiale sulla sindrome di Down lo scorso 21 marzo l’associazione aveva infatti avviato una raccolta fondi per contribuire alla campagna avviata dal Comune di Capannori per l’acquisto di ventilatori polmonari e altre attrezzature necessarie alla struttura ospedaliera.

Grazie al contributo dei propri soci, degli operatori e dei volontari, la raccolta ha raggiunto la cifra di 1310 euro che sarà interamente devoluta al San Luca per fronteggiare l’emergenza. “In questo difficile momento, ciascuno di noi sta cercando di fare del proprio meglio per sostenere il bene comune, che oggi è fortemente minacciato nelle sue basi: quello della salute – spiega l’associazione – Questo è il nostro abbraccio e il nostro modo di stringerci forte e restare vicini alla nostra comunità”.